Bắt giữ hàng chục thanh, thiếu niên tụ tập đua kéo xe trái phép

(THTG) Như tin chúng tôi đã đưa, đêm 1-10, qua tin báo của người dân, Tổ công tác phòng chống đua xe trái phép của Công an Tiền Giang gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ Động, Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành triển khai phương án ngăn chặn và vây bắt hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép.

Vào thời điểm trên, 1 nhóm khoảng 50 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, chạy xe 1 bánh và có biểu hiện đua, kéo xe trái phép trên tuyến đường dẫn cao tốc Trung Lương – Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn thuộc ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành.

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan Công an.

Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau. Trong lúc các đối tượng điều khiển xe mô tô bỏ chạy đã gây ra va chạm với lực lượng làm nhiệm vụ và phương tiện của người dân đang lưu thông trên đường, nhưng không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã khống chế và tạm giữ 38 đối tượng cùng 25 xe mô tô, đưa về trụ sở Công an huyện Châu Thành làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi tụ tập, chuẩn bị đua kéo xe, cổ vũ đua kéo xe trái phép. Trong số 38 đối tượng bị lực lượng Công an tạm giữ để làm việc, có 19 đối tượng 15, 16 tuổi.

Có đến 19 đối tượng trong độ tuổi 15-16 trong nhóm đối tượng bị lực lượng Công an tạm giữ để làm việc.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng các lực lượng có liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ, xác định hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo qui định pháp luật.

Lê Hoài