Bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ trị giá 300 triệu đồng

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 11-12, tỉnh ghi nhận 545 ca F0 mới (tăng 169 ca so với ngày 10-12), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 28.209 ca. - Từ 26/11 đến 09/12, số ca tử vong do mắc Covid-19 ở Tiền Giang là 128 ca, hơn 70% các trường họp tử vong có bệnh nền, 18 ca tử vong đã tiêm 1 mũi vắc-xin, 07 ca tử vong đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng ngừa Covid-19. - Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X đã thông qua Nghị quyết Quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. - Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền, tại khu đất trống thuộc ấp Hoà Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, trong đó có 1 đối tượng dương tính với SARS-CoV-2 - Tiền Giang có 87 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục - Tiền Giang hiện có khoảng 14.000 ha sầu riêng, trong đó có khoảng 5.000 ha đang được nông dân xử lí kỹ thuật cho ra hoa nghịch mùa để thu hoạch vào tháng giêng năm sau - Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng Covid-19 trên cả nước tiêm mũi 1 là 96,4% và tiêm đủ 2 liều là 76,5% dân số từ 18 tuổi trở lên. - Tiền Giang tập trung sản xuất vụ trái cây phục vụ tết 2022 với diện tích khoảng 10.300 ha được xử lí kỹ thuật để cho trái đúng ngay dịp tết và ước sản lượng đạt khoảng 84.700 tấn, tăng 11,7% so với ngày thường...