Bắt giữ đối tượng ngụ huyện Cai Lậy có hành vi giết người, bỏ trốn

(THTG) Ngày 10-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã di lý đối tượng Ngô Văn Hiếu từ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 8/5/2022, Ngô Văn Hiếu, sinh năm 1996, cư trú ấp 1, xã Phú An, huyện Cai Lậy đến quán giải khát của bà Nguyễn Thị Hiền, thuộc ấp 5, xã Phú An. Sau đó, Trần Minh Trung, sinh năm 1989, ngụ ấp 6, xã Phú An điều khiển xe mô tô đến quán của bà Hiền, để xe trước cửa quán, rồi sang quán cơm bên cạnh gọi nước dừa để uống.

Di lý đối tượng Ngô Văn Hiếu từ tỉnh Đắk Lắk về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Vừa uống nước Trung vừa la hét, chửi bới. Khi đó, Hiếu chạy sang yêu cầu Trung đưa xe ra khỏi khu vực quán của bà Hiền. Hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Trong lúc đánh nhau, Hiếu sử dụng dao xếp đâm Trung ngã xuống đường rồi lên xe bỏ trốn. Trung được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện Chợ rẫy, Trung bị thương tật 81%.

Ngày 7/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cai Lậy ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Qua quá trình điều tra, trinh sát hình sự phát hiện Ngô Văn Hiếu đang lẫn trốn tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và tổ chức phối hợp Công an địa phương bắt giữ, đưa về Tiền Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.

Lê Hoài