Bắt giữ 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản công nhân khu công nghiệp Tân Hương

(THTG) Công an huyện Châu Thành vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng để điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm: Đỗ Thành Nhân, sinh năm 1995, cư trú ấp Tân Xuân, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành và Hồ Thành Ngoan, sinh năm 1997, cư trú ấp 4, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước.

Vào đầu tháng 6/2022, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của anh Trần Văn Tươi, cư trú xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành về việc anh Tươi bị một đối tượng làm chung công ty cưỡng đoạt 70 triệu đồng.

Hai đối tượng Nhân và Ngoan tại cơ quan điều tra.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tập trung xác minh, điều tra. Đến ngày 9/6 thì bắt giữ 2 đối Đỗ Thành Nhân và Hồ Thành Ngoan.

Khám xét 1 số nơi có liên quan đến 2 đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Qua điều tra xác định, trước đây, giữa Đỗ Thành Nhân và anh Tươi có mâu thuẫn trong công ty. Sau đó, chúng đe dọa, chặn đường đánh đập, khống chế, buộc anh Tươi phải đưa tiền cho chúng thì mới yên ổn đi làm tại khu công nghiệp Tân Hương. Vì quá hoảng sợ nên anh Tươi đã chuyển 2 lần, tổng cộng 70 triệu đồng cho Đỗ Thành Nhân. Lấy tiền của anh Tươi, Nhân đem trả nợ cho một đối tượng khác trên địa bàn huyện Tân Phước.

Làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng phạm tội, lực lượng Công an đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện nói chung, xung quanh khu công nghiệp nói riêng, tạo điều kiện để doanh nghiệp cùng người lao động an tâm lao động, sản xuất.

Tin và ảnh: Thanh Việt