Bắt 13 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền, trong đó có 1 đối tượng dương tính với SARS-CoV-2

(THTG) Qua tin tố giác của quần chúng, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 24-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành và Công an xã Long An tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại phần đất của ông Nguyễn Thanh Vân, thuộc ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trọng Tín

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 04 con gà, 12 cặp cựa, 01 cân đồng hồ, 13 xe môtô, gần 15 triệu đồng và nhiều dụng cụ khác để phục vụ cho việc đá gà.

Qua điều tra ban đầu, tụ điểm đá gà trên do Trần Quang Sơn, sinh năm 1972, quê quán Thành phố Hải Phòng, hiện đang thường trú phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1972, thuộc ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành tổ chức. Xung quanh tụ điểm đá gà có hàng rào bao bọc, muốn ra vào phải có người mở cổng để tránh bị lực lượng Công an phát hiện.

Sau test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, phát hiện 1 đối tượng dương tính, ngành y tế tiến hành các biện pháp cần thiết để xử lý theo đúng quy định phòng chống dịch. Ảnh: Trọng Tín

Lực lượng làm nhiệm vụ phối hợp với ngành y tế tiến hành test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 13 đối tượng, kết quả có 01 đối tượng dương tính.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời phối hợp ngành y tế tiến hành các biện pháp cần thiết để xử lý các trường hợp F0, F1 theo đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trọng Tín