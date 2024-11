9 tháng tù giam cho đối tượng trộm cắp xe máy

(THTG) Ngày 20/11/, Tòa án nhân dân huyện Tân Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án “trộm cắp tài sản”, đối tượng là Bùi Văn Vinh, sinh năm 1966, ở xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Bị cáo Vinh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ 40 phút, ngày 16/10/2020, anh Dương Văn Nhựt, ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện tân Phước tỉnh Tiền Giang dựng xe máy biển số 63B8- 066.26 trong nhà minh, chìa khóa còn để trên xe. Đến khoảng 01 giờ 32 phút ngày 17/10/2020 Bùi Văn Vinh, sinh năm 1966 phát hiện nhà anh Nhựt không đóng cửa, thấy anh Nhựt đang ngủ say và trên xe còn gắn chìa khóa nên đã lấy trộm chạy về thành phố Hồ Chí Minh. Khi anh Nhựt tỉnh dậy phát hiện xe bị mất nên trình báo Công an. Đến ngày 21/10/2020 anh Bùi Văn Của là anh ruột của Nhựt phát hiện Vinh đang điều khiển xe của anh Nhựt đang chạy trên đường ở Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh nên tri hô. Sau đó Vinh bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện Tân Phước đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 01/08/2024 Công an Quận 6 đã bắt được đối tượng Vinh theo lệnh truy nã của Công an huyện Tân phước và bàn giao Vinh cho Công an huyện Tân Phước xử lý.

Tại tòa, Vinh đã ân hận, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội được được làm lại cuộc đời.

TAND huyện Tân Phước tuyên phạt Bùi Văn Vinh 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Tân Phước tuyên phạt Bùi Văn Vinh 09 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, theo Điều 138, Khoản 1, Bộ Luật Hình Sự.

Thanh Lâm