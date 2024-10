Xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo ra mắt các Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

(THTG) Ngày 4/10, Ủy ban nhân dân xã Phú kiết huyện Chợ Gạo tổ chức lễ ra mắt các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đã được thông qua nội dung tóm tắt Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở và nội dung hướng dẫn thi hành, quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là cơ sở pháp lý quy định cụ thể nhiệm vụ, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng như các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật và công tác xây dựng tổ chức lực lượng cơ sở của địa phương.

Trao quyết định thành lập các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

UBND xã đã trao quyết định thành lập các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, theo đó xã Phú Kiết có 08 tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, mỗi tổ có 03 thành viên. Việc ra mắt các tổ bảo vệ ANTT cơ sở là bước đầu trong quá trình xây dựng, củng cố tổ chức, hoạt động của lực lượng này nhanh chóng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả và đúng quy định. Qua đó, từng bước xây dựng nền an ninh Nhân dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ, việc về an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Công Hưởng