Xã An Thái Đông huyện Cái Bè về đích xã nông thôn mới nâng cao

(THTG) An Thái Đông là 1 trong 2 xã nằm trong kế hoạch của huyện Cái Bè đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể người dân, đến nay xã đã hoàn thành các tiêu chí, dự kiến đến tháng 12 này, An Thái Đông sẽ ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng hàng đầu, là “đòn bẩy” để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã An Thái Đông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 72 triệu đồng (so với năm ra mắt NTM năm 2021 tăng gần 17,5 triệu đồng); tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo Bộ xây dựng chiếm hơn 93%. Hiện tại, xã không còn hộ có nhà ở tạm, dột nát; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch và điện thường xuyên và an toàn đạt 100%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,3%, tăng gần 10% so với thời điểm ra mắt NTM năm 2021.

An Thái Đông sẽ về đích “Xã nông thôn mới nâng cao” đúng theo lộ trình đã đề ra.

Cùng với phát triển sản xuất để nâng cao đời sống người dân, xã An Thái Đông còn quan tâm xây dựng, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, người dân rất đồng tình hưởng ứng, tự nguyện hiến đất và dỡ bỏ tường rào, cổng ngõ, cây cối, để cùng chính quyền địa phương xây dựng các công trình giao thông và công trình phúc lợi xã hội ở địa phương. Trên địa bàn xã hiện có hơn 45 km tuyến đường đal, nhựa liên xã, liên ấp và đường dân sinh, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, không lầy lội vào mùa mưa.

Bên cạnh giao thông, các công trình phục vụ dân sinh khác như nhà văn hóa, các điểm luyện tập thể dục thể thao, trạm y tế, trường học, chợ… đã được địa phương quan tâm đầu tư, tất cả tạo nên “bức tranh An Thái Đông” nhiều màu sắc tươi mới.

Xác định việc xây dựng “Xã nông thôn mới nâng cao” là góp phần tích cực vào tiến trình thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Chính vì lẽ đó, xã An Thái Đông đã chủ động rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu để đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả. Đặc biệt, xã đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Ban Chỉ đạo phụ trách, theo dõi, đôn đốc từng tiêu chí, đảm bảo các tiêu chí hoàn thành đạt chất lượng và thời gian đã đề ra.

Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng với sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tin rằng, An Thái Đông sẽ về đích “Xã nông thôn mới nâng cao” đúng theo lộ trình đã đề ra.

Ngọc Hân