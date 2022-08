Vừa ra tù lại tiếp tục trộm cắp tài sản

(THTG) Công an thị xã Cai Lậy vừa bàn giao 2 đối tượng trộm tài sản cho Công an huyện Châu Thành để tiếp tục điều tra xử lý gồm: Nguyễn Quốc Lâm, sinh năm 1985 và Trần Thanh Sơn, sinh năm 1989, cư trú Phường 6, thành phố Mỹ Tho.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Cả 2 đối tượng Lâm và Sơn đều nghiện ma túy và có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Nguyễn Quốc Lâm chấp hành án xong vào tháng 4/2022, còn Trần Thanh Sơn chấp hành án xong vào tháng 6/2022.

2 lồng chim cu bị trộm. Ảnh: Trọng Tín

Tại cơ quan Công an, 02 đối tượng khai nhận: ngày 22/8/2022, Lâm điều khiển xe môtô chở Sơn đến nhà một người bạn ở huyện Cai Lậy chơi. Trên đường đi đến địa bàn ấp Thuận, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, chúng đã trộm 02 cái lồng có nuôi 02 con chim cu, sau đó, cả hai tiếp tục điều khiển xe môtô về hướng thị xã Cai Lậy. Khi đến 01 ngôi nhà thuộc ấp Quí Thạnh, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, Lâm đứng bên ngoài, còn Sơn vào bên trong tìm tài sản để trộm, nhưng không có. Sau đó, cả hai bị Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với Biệt đội SOS Cai Lậy bắt giữ, thu hồi tang vật, bàn giao cho Công an huyện Châu Thành điều tra, làm rõ, xử lý.

Ngọc Diễm