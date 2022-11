Ủy ban ATGT Quốc gia thăm gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Tiền Giang

(THTG) Ngày 23-11, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do ông Trần Hữu Minh – Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã cùng lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đã đi thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành.

Đợt này, tỉnh Tiền Giang có 5 gia đình được tổ chức thăm hỏi, động viên. Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với những đau thương, mất người thân do tai nạn giao thông mà các gia đình đã và đang phải gánh chịu. Đồng thời mong các gia đình cố gắng vượt qua những khó khăn, thiệt hại và hậu quả mà tai nạn giao thông đã để lại về con người, kinh tế, tình thương, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng mong muốn thân nhân các gia đình trở thành những tuyên truyền viên tích cực, chung tay cùng các cấp, các ngành nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, tránh đi những thiệt hại, tổn thất, đau thương do tai nạn giao thông gây ra và để lại rất nặng nề.

Đoàn đến thắp thương, động viên và tăng quà cho gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: Minh Nguyên

Dịp này, ông Trần Hữu Minh – Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã trao cho mỗi gia đình một phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Đây là một hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2022 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia.

Mạnh Cường