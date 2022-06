UBND tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội tháng 5/2022

(THTG) Ngày 07-6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp sơ kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022. Tham dự có các phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Tiền Giang.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả nổi bật, cũng như nêu lên những khó khăn, giải pháp để khắc phục. Theo đó, tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng tốt và đây là tháng có chỉ số sản xuất công nghiêp tăng cao nhất so với cùng kỳ, cũng như qua 5 tháng đầu năm 2022. Các doanh nghiệp tại các Khu – Cụm công nghiệp hoạt động sản xuất ổn định, một số doanh nghiệp đã bắt đầu có lại các đơn đặt hàng và đang tuyển dụng lại lao động.

Quang cảnh phiên họp thành viên tháng 6 UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Trong tháng 5-2022, giá trị giải ngân đầu tư công của tỉnh 320 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm hơn 1.541 tỷ đồng. Công tác phát triển doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Hệ thống ngân hàng tiếp tục các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn tín dụng, lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 thực hiện được 750 tỷ đồng; Về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay, UBND tỉnh đã xem xét, ban hành quyết định hỗ trợ 106.382 lượt người lao động, đạt 98% so với tổng số lao động đã trình, với số tiền hỗ trợ hơn 412 tỷ đồng. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tại phiên họp, các sở ngành đã có nhiều đề xuất liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, đất đai, y tế, giao thông…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các sở, ngành tập trung cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới, nhất là việc chuẩn bị thật kỹ văn bản, nội dung đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở ngành quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, kiểm tra kiểm soát thị trường, chuẩn bị cho công tác mời gọi dự án đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Long

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng, tùy theo lĩnh vực phụ trách triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, tập trung phát triển phục hồi kinh tế – xã hội, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng lĩnh vực theo từng chỉ tiêu. Việc triển khai kế hoạch phục hồi du lịch, tăng tốc vào cuối năm, tiếp tục tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi tiêm ngừa vắc-xin Covid 19 mũi 3, mũi 4 cho người lớn, quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm tặng quà, cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; tiếp tục đảm bảo công tác an ninh trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông, thành lập phòng an ninh mạng…

Thùy Trang