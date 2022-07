Từ 1-8 sẽ có tuyến xe bus Tiền Giang – Long An – TPHCM

Đây là tuyến buýt do 3 Sở GTVT Tiền Giang – Long An – TPHCM tổ chức hình thành tuyến

Đây là tuyến buýt do 3 Sở GTVT Tiền Giang – Long An – TPHCM tổ chức hình thành tuyến. Và MST 63-1 là tuyến xe buýt tỉnh liền kề đầu tiên không trợ giá của Tiền Giang đưa vào hoạt động.

Theo đó, danh sách điểm dừng, đón trả khách trên địa phận TPHCM và tỉnh Tiền Giang được sử dụng tất cả điểm dừng trên lộ trình tuyến để dừng, đón trả hành khách. Riêng địa phận tỉnh Long An dự kiến tại cặp điểm dừng khu vực Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bến Lức, chợ Bến Lức, ngã tư đường tránh TP Tân An, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An.

Lộ trình tuyến: Bến xe buýt Tân Phú – đường Trường Chinh – Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn – quay đầu theo bùng binh đầu đường Hồng Hà – Bạch Đằng – Trường Sơn – Trần Quốc Hoàn – Hoàng Văn Thụ – Lý Thường Kiệt đường Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1 – Bến Lức – Trung tâm Dịch vụ hành chính công – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 50 – Hùng Vương – Rạch Gầm – Lý Thường Kiệt – Ấp Bắc – Bến xe Tiền Giang. Lượt về tương tự chỉ thay một số tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh do đường 1 chiều.

Giá vé cho học sinh nội tỉnh Tiền Giang 7.000 đồng/vé, các loại giá vé khác từ 12.000 đồng đến 70.000 đồng tùy theo cự ly tuyến.

Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 18 giờ hàng ngày.

Nguồn SGGP