Trường Mầm non An Hữu đón Bằng Công nhận Trường đạt chuẩn Quốc Gia

(THTG) Ngày 29-5, Trường Mầm non An Hữu huyện Cái Bè long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và tổng kết năm học 2023 – 2024. Bà Phạm Thị Tại – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện đã đến dự.

Trường Mầm non An Hữu được thành lập từ năm 1981, với tên gọi Trường Mẫu giáo An Hữu. Những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp cùng với sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và nỗ lực của các thế hệ giáo viên học sinh, nhà trường luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ cũng như việc xây dựng và phát triển nhà trường.

Trường Mầm non An Hữu được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Năm học 2023 – 2024, Trường có 19 lớp, với trổng số gần 600 trẻ. 100% cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên của nhà trường đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Ngoài công tác chuyên môn, nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khoá, tạo không gian để trẻ được trải nghiệm, sáng tạo và phát triển toàn diện.

Với những kết quả đó, ngày 12/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang đã ký quyết định công nhận Trường Mầm non An Hữu đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Và ngày 27/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận Trường Mầm non An Hữu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đây là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thi đua dạy tốt, học tốt.

Dịp này, Trường Mầm non An Hữu đã tổ chức khen thưởng cho nhiều tập thể, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2023 – 2024.

Tin và ảnh: Hoàng Diễm