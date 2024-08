Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã điểm Bình Đông thành phố Gò Công

(THTG) Sáng ngày 5-8, tại xã Bình Đông, thành phố Gò Công, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Gò Công tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024, đây là đơn vị được Trung ương chọn làm điểm tổ chức Ngày hội.

Tham dự Ngày hội về phía lãnh đạo Trung ương có ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ chính trị – Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ Công An, Cục an ninh đối ngoại. Về phía tỉnh Tiền Giang có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên ban chỉ đạo đạo phòng, chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựn g phong trào toàn dân bảo vệ an nịnh Tổ quốc tỉnh và hơn 70 người dân xã Bình Đông tham gia Ngày hội.

Quang cảnh Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã điểm Bình Đông thành phố Gò Công. Ảnh: Bùi Phong

Xã Bình Đông có diện tích trên 22km2, với trên 3.000 hộ dân, đời sống người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xã tổ chức thực hiện hiệu quả, được đông đảo Nhân dân đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia. Điển hình như đã xây dựng mô hình Camera phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông được 42 mắt tại các điểm trọng điểm phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm giao thông; Mô hình ánh sáng quang phòng, chống tội phạm trên 17 tuyến đường với tổng chiều dài 11 km; vận động Nhân dân cam kết xây dựng gia đình văn hóa hàng năm trung bình đạt 99%; 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,33%. Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân đã cung cấp cho cấp ủy, chính quyền xã, Công an xã nhiều nguồn tin có giá trị giúp cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an nắm bắt, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ đầu, từ cơ sở, đấu tranh ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội, các hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương đánh giá cao, chúc mừng những thành tích, kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Bình Đông, thành phố Gò Công nói riêng, tỉnh Tiền Giang nói chung. Để triển khai hiệu quả phong trào này và làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị phát huy vai trò chủ động, tích cực của lực lượng Công an nhân dân trong việc tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc bảo đảm gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước khác do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức, địa phương phát động.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rông các mô hình hay, những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt xuất hiện trong phong trào gắn với việc triển khai thực hiện Đề án :Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022-2025 ban hành theo Quyết định số 1526 của Thủ tướng Chính phủ; duy trì Ngày hội toàn dân bảo vệ an nịnh Tổ Quốc, tổ chức gặp mặt chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc, biểu dương tập thể, cá nhân tiên tiến, qua đó huy động sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an nịnh Tổ Quốc.

Trao biển tượng trưng 5 căn nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Bùi Phong

Cũng tại Ngày hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ chính trị – Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng 10 phần quà cho 10 hộ gia đình chính sách; trao biển tượng trưng 5 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Bình Đồng; đồng thời trao tặng quà lưu niệm cho chính quyền xã Bình Đông.

Dịp này nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công An tặng Bằng khen, UBND Tp.Gò Công tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc./.

Trọng Hiếu