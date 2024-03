TP. Mỹ Tho thăm, động viên gia đình các bé trong vụ đối tượng “ngáo đá” khống chế tại Trường mầm non

(THTG) Sau sự cố các bé Trường Mầm non Tuối Thần Tiên ở phường 5 thành phố Mỹ Tho bị đối tượng ngáo đá không chế, Đoàn lãnh đạo thành phố Mỹ Tho do bà Lê Thị Bé Phượng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cùng Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động, thương binh và xã hội thành phố đến thăm hỏi, động viên tinh thần các bé và gia đình 2 cháu.

Lãnh đạo thành phố Mỹ Tho đến thăm hỏi, động viên tinh thần các bé và gia đình 2 cháu.

Tại các gia đình, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các cháu và động viên tinh thần đối với các phụ huynh, đồng thời mong muốn các cháu sớm ổn định tinh thần và trở lại trường học.

Dịp này, bà Lê Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Mỹ Tho cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố, lãnh đạo phường 5, phường 6 và xã Trung An, lãnh đạo Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên cũng đã trao tặng nhiều phần quà đến gia đình của 02 cháu bé.

Trước đó, vào sáng ngày 01 tháng 3, tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên có 01 đối tượng bị “ngáo đá” dẫn theo con (không học tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên) xông vào trường và đã khống chế 02 bé đang học tại nhà trường. Sau thời gian thuyết phục và bằng các phương pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã vây bắt và khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Thanh Tùng