Tỉnh Đoàn Tiền Giang ra quân chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”

(THTG) Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, và chào đón năm 2024 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, ngày 1-7, tại thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2024.

Quang cảnh ra quân chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Thành Luân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang cho biết: Năm 2024 là năm kỷ niệm tròn 30 năm Phong trào Thanh niên tình nguyện tỉnh Tiền Giang. Trong nhiều năm qua, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã tạo một môi trường rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Tiền Giang trong việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực bằng những công trình và phần việc cụ thể trong xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là ở những địa bàn khó khăn.

Chiến dịch tình nguyện “hành quân xanh” năm 2024 diễn ra cao điểm trên địa bàn tỉnh từ tháng 6 đến tháng 8 với những hoạt động tình nguyện thật sôi nổi, thiết thực và hiệu quả dành cho đoàn viên lực lượng vũ trang tỉnh và đoàn viên trường Cảnh sát nhân dân cùng với các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh như: các hoạt động an sinh xã hội; tuyến đường hoa thanh niên; mô hình camera an ninh; xây dựng ngôi nhà 19/8; thăm và tặng quà cho gia đình chính sách; tặng 10 suất học bổng học sinh có hoàn cảnh khó khăn,…, với tổng kinh phí trên 124 triệu đồng do Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

Các đơn vị ký kết phối hợp. Ảnh: Đoàn Vũ

Tại buổi lễ cũng đã tiến hành ký kết phối hợp thực hiện mô hình Thanh niên xung kích tuần tra đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; mô hình “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật” trong cao điểm thực hiện chiến dịch Hành quân xanh khối lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang, tại các xã trên địa bàn có sinh viên thực hiện chiến dịch hành quân xanh năm 2024.

Hồng Tuyến