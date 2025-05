Tiền Giang tiếp tục tổ chức kỳ sát hạch lái xe hạng A1 cho 600 thí sinh

*** Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, để có cơ sở báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét trình cấp có thẩm quyền xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Đinh Văn Hữu – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức. * Sở Nội vụ thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với ông Đinh Văn Hữu. * Thời gian lấy ý kiến từ ngày thông báo đến hết ngày 21/5/2025. * Mọi ý kiến phản ánh vui lòng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ, địa chỉ: Số 375-379, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết Hội thi An toàn Vệ sinh Lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 25, năm 2025. * Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang tổ chức Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. * Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Gạo tổ chức khai giảng lớp tập huấn Quản lý kinh doanh năm 2025, cho hội viên, phụ nữ đang kinh doanh mua bán. * Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Phước tổ chức giải ngân vốn vay hơn 870 tỷ đồng tại xã Phước Lập. * Hôm nay 8/5, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật Thanh tra (sửa đổi). * Bộ Y tế yêu cầu việc tuân thủ các quy định về đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục. * Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống robot xạ phẫu tích hợp AI chữa ung thư. * Cao Bằng ghi nhận 9 trường hợp mắc bệnh ho gà. * Hưng Yên: Xử phạt tài xế ô tô kéo theo xe tự chế gây cản trở giao thông đường sắt. * Vĩnh Long: Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. * Đắk Nông: Phá tụ điểm bán ma túy, công an thu giữ súng và nhiều đạn của con nghiện. * Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra quán kinh doanh lòng se điếu. * Việt Nam và Azerbaijan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. * Mỹ đề xuất thỏa thuận ngừng bắn 21 ngày ở Gaza. * Sân bay quốc tế Sanaa thiệt hại 500 triệu USD do cuộc không kích của Israel. * Nổ lớn ở tòa chung cư tại Séc khiến hàng chục người bị thương. * Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo không xác định ra biển. * Tổng thống Mỹ sẽ xem xét miễn thuế đối với các sản phẩm dành cho trẻ em. * New Zealand đề xuất mạng xã hội phải xác minh độ tuổi người sử dụng.