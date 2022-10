Tiền Giang: tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh

(THTG) Ngày 20-10, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với Công an các huyện, thành phố, thị xã nhằm triển khai, tổng rà soát, kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên phạm vi toàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch của Công an tỉnh Tiền Giang, từ ngày 15-10 đến ngày 12-12-2022, Công an tỉnh sẽ tổ chức tổng rà soát hơn 14.665 cơ sở tại các khu dân cư trên toàn tỉnh thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nội dung tập trung là kiểm tra trách nhiệm về PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; kiểm tra điều kiện an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Riêng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường: kiểm tra lối thoát nạn, công tác phòng cháy chữa cháy, ngăn cháy lan, nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm bảo đảm tính chịu lửa theo quy định; trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động …

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị.

Trong đợt tổng rà soát, kiểm tra này, lực lượng chức năng sẽ rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC&CNCH, trong đó làm rõ các tồn tại, vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, công trình, hoạt động của cơ sở.

Công an tỉnh chỉ đạo: Phải đề ra biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả nhất, khắc phục ngay những hạn chế; tập trung lực lượng, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch của Bộ Công an về PCCC.

Đặng Thanh