(THTG) Chiều 21-6, tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2024. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền – Phó Tư lệnh Quân khu 9, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Tiền Giang.

Năm 2024, công tác tuyển quân được cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt; Hội đồng NVQS các cấp hoạt động trách nhiệm, hiệu quả; vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an các cấp và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó” hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. Cụ thể, năm 2024, tỉnh Tiền Giang được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển quân 1.788 công dân, trong đó Quân sự: 1.400 công dân, Công an: 388 công dân, tăng 108 công dân so với năm 2023. Năm 2024, toàn tỉnh đón tiếp được 1.222 quân nhân từ các đơn vị của Bộ, Quân khu về địa phương; phối hợp tuyên truyền hướng nghiệp, giới thiệu học nghề và thực hiện đăng ký vào ngạch dự bị đạt 100% theo quy định. Các huyện, thành, thị đã tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nghĩa vụ dân quân tự vệ với tổng số hơn 606.800 công dân, chiếm 33,99% so với dân số; đủ điều kiện kết nạp vào dân quân tự vệ chiếm 21,25% so với dân số. Hiện lực lượng Dân quân tự vệ toàn tỉnh chiếm 0,94% so với dân số.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Tiền Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả của các địa phương, các ngành đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 17 cá nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Công Luận