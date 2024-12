*** Huyện ủy Cai Lậy triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung ông Lê Xung Phong – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy vào Ban Thường vụ Huyện ủy. * Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu thống nhất đề nghị Trung ương công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. * Huyện Châu Thành họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. * Công an 18 xã, thị trấn của huyện Chợ Gạo đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết dương lịch, Tết nguyên đán và các Lễ hội đầu năm. * Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức kỳ họp thứ 13. * Cục Thuế tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác Thuế năm 2024. * Theo Kế hoạch, năm 2025, ngành Thuế Tiền Giang đặt ra mục tiêu thu 10.250 tỷ đồng. * Tiền Giang hoàn thành các mục tiêu Quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024. * Mưa trái mùa, người trồng hoa ở Tiền Giang lo lắng. * Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang tập huấn nâng cao năng lực phòng chống bệnh phong cho nhân viên y tế tuyến cơ sở. * Xe máy có thời gian sản xuất trên 5 năm phải kiểm định khí thải. * Kiên Giang phá án và khởi tố nhóm bảo kê mặt biển, bắt các hộ hoạt động trên biển phải nộp tiền hối lộ để bảo kê. * Quang Hải tỏa sáng, Việt Nam đánh bại Indonesia. * Các hồ chứa nước đồng loạt xả lũ kèm mưa lớn, người dân Nha Trang chạy lụt trong đêm. * Bình Phước: Xe khách tông nhau trên Quốc lộ 1 làm 1 tài xế tử vong và 2 người bị thương, nhiều hành khách hoảng loạn. * Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh chạy thử nghiệm khoảng 200 chuyến mỗi ngày để người dân trải nghiệm. * Bình Dương: Sau va chạm giao thông, người đàn ông đập phá ô tô là đối tượng có tiền án tội giết người. * Công an cả nước bắt đầu đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông, lập lại trật tự an toàn giao thông dịp Tết. * Mưa lớn làm ngập lụt và sạt lở khu vực đèo Khánh Lê. * 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng phối hợp đưa du khách ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm. * Dùng mìn phá khối đá nặng hơn 100 tấn để thông đèo Khánh Lê. * Đắk Lắk: Đang mày mò chế tạo pháo thì pháo phát nổ, 3 học sinh nam nhập viện cấp cứu. * Ninh Thuận: Tìm thấy thi thể người đàn ông 55 tuổi bị đuối nước. * Bình Định: Rủ nhau đi chơi ngoài đồng lúc trời mưa nước ngập, 2 học sinh chết đuối. * Quảng Nam: Mưa ngập đường, 2 học sinh đuối nước tử vong. * Hơn 1 triệu người Nga xếp hàng chờ phỏng vấn ông Putin. * Hàn Quốc sa lầy trong khủng hoảng chính trị. * Tổng thống đắc cử của Gruzia là người từ bóng đá. * Tổng thống tạm quyền của Hàn Quốc điện đàm với Tổng thống Mỹ. * Tân Thủ tướng Pháp rối bời với các vấn đề chính trị, kinh tế. * Nga rút nhân viên ngoại giao khỏi Syria. * Tàu chở dầu Nga gảy đôi, hàng ngàn tấn dầu tràn ra Biển Đen.