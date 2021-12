Tiền Giang tham dự hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó bão RAI

(THTG) Ngày 17-12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển về công tác ứng phó bão RAI. Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tiền Giang, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành tỉnh tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó bão RAI tại điểm cầu Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió sẽ mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa biển Đông ( bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa): cấp 4.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành yêu cầu 28 tỉnh, thành phố ven biển khẩn trương, chủ động ứng phó với cơn bão RAI. Trong đó tập trung thông báo, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền di chuyển để phòng tránh hoặc về nơi tránh trú an toàn. Sẵn sàng ứng phó với tình huống bão đổ bộ vào đất liền; rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, sạc lỡ phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, chú ý các phương án sơ tán xen ghép tại chỗ đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19; đảm bảo an toàn cho người dân trên đảo, khu neo đậu, nuôi trồng thuỷ sản; có phương án đảm bảo an toàn đê điều xung yếu; sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có yêu cầu; …

Yến Vân