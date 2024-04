Tiền Giang tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi Tốt nghiệp THPT năm 2024

(THTG) Ngày 23 – 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Trường THPT trực thuộc Sở.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu các điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; quán triệt về nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024; công tác chuẩn bị cho kỳ thi; hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi…

Quang cảnh hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Đoàn Vũ

Điểm mới năm nay là các đơn vị dự thi sẽ hỗ trợ thí sinh một phần việc như tra cứu thông tin về diện ưu tiên khu vực để cung cấp cho thí sinh đăng ký chính xác. Các em cần cập nhật đủ dữ liệu lên hệ thống để được bảo đảm quyền lợi.

TS Lê Quang Trí – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại hội nghị, TS Lê Quang Trí – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh những lưu ý trong quá trình tổ chức thi; công tác phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi năm 2024 phải chính xác, chặt chẽ, không để xảy ra sai sót; các khâu chuẩn bị cần có kế hoạch, dự báo tình huống có thể xảy ra, chủ động sẵn sàng biện pháp xử lý, trong đó đặc biệt chú ý kỳ thi phải đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi năm 2024 và thống nhất các công việc cần tiếp tục chuẩn bị trong thời gian tới.

Thu Thủy