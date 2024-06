Tiền Giang phát hiện xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành

(THTG) Xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh kéo theo sơ mi rơ moóc chở hàng siêu trường, siêu trọng tham gia giao thông nhưng lại không có giấy phép lưu hành. Hành vi vi phạm này vừa bị lực lượng lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Châu Thành.

Phát hiện và xử lý xe siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành.

Cụ thể vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 15/6, qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện ông Trần Văn S. sinh năm 1981 ngụ tỉnh Bình Dương điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển số 50H – 354. XX kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 50RM – 016. XX chở hàng siêu trường, siêu trọng trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa ấp Tân Thạnh xã Tân Hương huyện châu thành tỉnh Tiền Giang. Qua kiểm tra, ông Trần Văn S. – người điều khiển phương tiện nói trên không xuất trình được giấy phép lưu hành chở hàng siêu trường, siêu trọng tham gia giao thông do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản để xử lý theo quy định của Pháp luật.

Tin và ảnh: Mạnh Cường