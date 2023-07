Tiền Giang nỗ lực phục hồi chăn nuôi

(THTG) Giai đoạn 2018-2022, số lượng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ở những năm đầu có giảm, nhưng dần dần tăng trưởng trở lại và đang tiếp tục phục hồi khả quan trong năm 2023. Việc phát triển đàn heo, đàn bò chưa đạt chỉ tiêu so với quy hoạch đề ra, nhưng số lượng đàn gia cầm tăng trưởng khá và vượt chỉ tiêu.

Đàn gia cầm tăng trưởng khá và đạt chỉ tiêu. Ảnh: Lê Long

Nguyên nhân đàn heo không đạt mục tiêu đã đề ra là do ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi dẫn đến tổng đàn heo của tỉnh giảm 45% so với năm 2018 và đến nay vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn do chưa có vacxin phòng bệnh này, tâm lý người dân e ngại tái đàn. Đồng thời, hiện tại giá thành heo hơi trên thị trường thấp trong khi giá thức ăn gia súc, giá thuốc thú y không ngừng leo thang, từ dó người dân chăn nuôi heo theo quy mô nhỏ lẻ tại hộ gia đình không tái đàn.

Riêng lĩnh vực chăn nuôi gia cầm tăng trưởng khá là do người chăn nuôi mạnh dạn áp dụng công nghệ về chuồng kín có 44 cơ sở, tự động hóa hoàn toàn qua phần mềm vi tính để điều khiển hệ thống cho ăn tự động có 12 cơ sở, gom trứng tự động có 03 cơ sở, gom phân tự động sau đó sấy phân có 02 cơ sở,…đang chuyển đổi mạnh mẽ từ chăn nuôi truyền thống sang công nghệ cao dễ dàng kiểm soát dịch bệnh./

Kim Nữ