Tiền Giang khai mạc chương trình Giao lưu nghệ thuật Cải lương lần thứ Nhất

(THTG) Đêm 17-4, tại Rạp hát Thầy Năm Tú, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh Tiền Giang đã khai mạc chương trình Giao lưu nghệ thuật cải lương các tỉnh Tây Nam Bộ lần thứ nhất. Đến dự có ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh buổi khai mạc chương trình Giao lưu nghệ thuật cải lương các tỉnh Tây Nam Bộ lần thứ nhất. Ảnh: Anh Tuấn

Chương trình Giao lưu nghệ thuật cải lương là hoạt động nghệ thuật nhằm kỷ niệm 105 năm Rạp hát Thầy Năm Tú biểu diễn vở cải lương đầu tiên của bộ môn nghệ thuật này. Năm 1918, ông Châu Văn Tú, thường gọi Thầy Năm Tú mua lại gánh xiếc và ca ra bộ của André Thận rồi bỏ tiền mời thêm đào kép, thầy tuồng, lập nên “Gánh hát Thầy Năm Tú”. Rạp hát Thầy Năm Tú là nơi trình diễn vở cải lương đầu tiên của Việt Nam ở một nơi trang trọng là Rạp hát. Bởi lẽ trước đó, các bầu, đoàn cải lương thường diễn lưu động ở các chợ, đình, chùa….Cải Lương chưa có một nơi biểu diễn sang trọng trên sân khấu rạp hát như các bộ môn nghệ thuật phương tây lúc bấy giờ.

Qua nhiều lần sang tên, đổi chủ nhưng địa điểm nơi đây vẫn được nhiều người biết đến với tên gọi là Rạp hát. Để giữ gìn, tôn tạo nơi được mệnh danh là “cái nôi cải lương”, năm 2014 Rạp hát này đã được tỉnh Tiền Giang khởi công xây dựng, tu bổ lại và chính thức đổi tên lại là Rạp Thầy Năm Tú. Từ đó đến nay nơi đây thường xuyên được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức các hoạt động đàn ca tài tử, biểu diễn trích đoạn cải lương.

Tham dự chương trình Giao lưu nghệ thuật cải lương các tỉnh Tây Nam bộ lần thứ nhất, kỷ niệm 105 năm Rạp hát Thầy Năm Tú biểu diễn vở cải lương đầu tiên, có các đơn vị: Đoàn cải lương Bến Tre, Đoàn cải lương Long An, Nhà hát Tây Đô của thành phố Cần Thơ, Nhà hát Trần Hữu Trang của thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm văn hoá nghệ thuật tỉnh Tiền Giang. Trong đêm khai mạc chương trình giao lưu, ngoài các tiết mục ca cổ, còn có các trích đoạn cải lương “Cờ nghĩa giồng Sơn Qui” do Trung tâm Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang biểu diễn; “ Thần nữ dâng ngũ linh kỳ”do Đoàn cải lương tỉnh Long An biểu diễn; “Đối diện người xưa” do Đoàn cải lương tỉnh Bến Tre biểu diễn.

Đêm nay, 18-4, chương trình Giao lưu nghệ thuật cải lương tại Rạp hát Thầy Năm Tú tiếp tục với các trích đoạn cải lương của 2 đơn vị Nhà hát Tây Đô và Nhà hát Trần HữuTrang của thành phố Hồ Chí Minh .

Công Luận