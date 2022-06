Tiền Giang họp mặt kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Nguyễn

(THTG) Ngày 21-6, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022) và Tổng kết trao Giải Báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XIV (2021-2022).

Đến dự buổi họp mặt có bà Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Mười – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các nhà báo lão thành, cùng các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Bùi Phong

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng cả nước nói chung và của tỉnh Tiền Giang nói riêng trong những năm qua. Trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, báo chí Tiền Giang luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thông tin, tuyên truyền có hiệu quả về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Bà Châu Thị Mỹ Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao Giải đặc biệt cho nhóm tác giải đạt giải. Ảnh: Bùi Phong

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Bùi Phong

Bà Phạm Thị Mai Tiên – Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Tiền Giang trao giải cho các tác giả. Ảnh: Bùi Phong

Dịp này, Ban Tổ chức Giải Báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XIV (2021 – 2022) đã trao cho các tác giả đạt giải, trong đó Giải đặc biệt được trao cho tác phẩm “Tiền Giang trong đại dịch Covid-19” của nhóm tác giả Trọng Hiếu, Lê Thi – Đơn vị Đài PT-TH Tiền Giang, cùng 02 giải A, 03 giải B, 04 giải C và 22 giải Khuyến khích.cho các tác giả.

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những hoạt động của báo chí Tiền Giang trong thời gian qua. Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ người làm báo cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ quan trọng năm 2022, gắn với nhiệm vụ cả nhiệm kỳ; tuyên truyền toàn diện các nhiệm vụ về nâng cao nâng lực quản lý nhà nước; thực hiện tốt vai trò giám sát trong phòng chống tham nhũng; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giảm thiệt hại do thiên tai; thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và kỳ vọng của nhân dân…

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam cho 02 nhà báo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí Việt Nam.

