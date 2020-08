Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân

(THTG) Ngày 07-8, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ họp mặt kỷ niệm 75 ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020). Đến dự lễ có ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo công an tỉnh qua các thời kỳ và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm của ngành Công an Nhân dân. Ảnh: Minh Trí

Tại buổi hợp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm của ngành Công an Nhân dân, quá trình chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giáo dục, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của lực lượng Công an Nhân dân cả nước, Công an Tiền Giang đã không ngừng lớn mạnh, bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương những thành tích đáng tự hào của của lực lượng công an Tiền Giang, đồng thời đề nghị ngành tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Trí

Nhân dịp này, Công an tỉnh Tiền Giang đã khen thưởng 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Kim Nữ