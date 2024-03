Tiền Giang họp báo về vụ đối tượng ngáo đá dùng dao khống chế 3 trẻ em tại Trường Mầm non “Tuổi Thần Tiên”

(THTG) Chiều ngày 01-3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin nhanh vụ đối tượng có biểu hiện ngáo đá, dùng dao khống chế 3 cháu bé tại Trường Mầm non “Tuổi Thần Tiên”, tọa lạc số 192A, Đoàn Thị Nghiệp, Khu phố 10, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Anh Tuấn

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vào khoảng 07 giờ sáng cùng ngày, đối tượng Nguyễn Bá Quân, sinh 1987, thường trú thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng dẫn theo con ruột sinh năm 2019 đi bộ trên đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5; khi đến gần Trường Mầm non “Tuổi Thần Tiên” đã lấy 01 con dao chặt dừa của tiệm tạp hóa, sau đó, đối tượng cầm dao, dẫn con đi vào Trường hăm dọa, khống chế 7 bé, lấy điện thoại di động của 1 cô giáo. Sau khi được giáo viên vận động, đối tượng thả 4 bé, còn lại 3 bé, trong đó có con của đối tượng Quân.

Sau gần 1 giờ 30 phút thuyết phục, đánh lạc hướng đối tượng; các lực lượng đã khống chế, bắt giữ đối tượng, giải cứu thành công các cháu bé, đặc biệt các cháu có liên quan được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không ảnh đến sức khỏe.

Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang cùng các đơn vị có liên quan cùng nhân dân trên địa bàn đã phối hợp, xử lý nhanh, gọn, kịp thời vụ việc cũng như đảm bảo an toàn cho các cháu bé, giáo viên, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ. Ông cũng đề nghị thời gian tới cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống ma túy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, trường học, bệnh viện; đồng thời làm tốt, nhịp nhàng trong công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và nhân dân để thực hiện có hiệu quả phòng, chống tội phạm.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong khống chế, bắt giữ đối tượng. Ảnh: Anh Tuấn

Dịp này có 4 tập thể và 2 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang; 01 tập thể được Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh khen thưởng đột xuất vì đã có thành tích xuất sắc trong bắt giữ đối tượng “ngáo đá” uy hiếp trẻ em tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, thành phố Mỹ Tho.

Mạnh Cường