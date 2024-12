(THTG) Ngày 04/12, tại Quảng trường Hùng Vương, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2024. Với tình huống giả định: “Tai nạn trong vận chuyển nguồn phóng xạ”. Ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – Trưởng Ban Chỉ huy ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân tỉnh Tiền Giang đến dự và chỉ đạo diễn tập.

Tiền Giang diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2024

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử, kỹ thuật hạt nhân đã có những bước tiến vượt bậc mang lại nhiều lợi ích to lớn cho xã hội, nhất là việc điều trị bệnh. Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện có gần 100 cơ sở tiến hành công việc bức xạ, gồm sử dụng nguồn phóng xạ và các thiết bị phát tia X dùng trong y tế, công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích và hiệu quả thì chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức liên quan đến an toàn bức xạ, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường. Do đó, việc đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân là nhiệm vụ vô cùng cần thiết và quan trọng.

Tình huống diễn tập được giả định: Vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 11 năm 2024, một xe bán tải vận chuyển nguồn phóng xạ qua địa bàn thành phố Mỹ Tho. Khi đang tham gia giao thông, xe vận chuyển nguồn phóng xạ đã va chạm mạnh với xe chạy ngược chiều. Người dân gọi điện thoại đến các ngành để thông báo về vụ tai nạn. Các ngành chức năng đã kịp thời đến và tổ chức thực hiện xử lý sự cố tại hiện trường theo quy trình. Tuy nhiên, các lực lượng phát hiện có nguồn phóng xạ thông qua dấu hiệu cảnh báo phóng xạ trên xe, đã kịp thời báo cáo chỉ huy. Đánh giá đây là sự cố khá nghiêm trọng khi nguồn phóng xạ có khả năng chiếu xạ, nhiễm bẩn phóng xạ gây ảnh hưởng cho người dân và môi trường. Ban Chỉ huy đã khởi động kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, điều động các lực lượng tham gia và triển khai các hành động ứng phó cần thiết để thu hồi nguồn phóng xạ, đảm bảo an toàn cho người dân và môi trường.

Buổi diễn tập được Ban tổ chức đánh giá là rất thành công và hoàn thành được mục tiêu nhằm chủ động ứng phó với sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ sẽ giúp nâng cao nhận thức, khả năng ứng phó và giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp có sự cố xảy ra. Thông qua diễn tập này, các lực lượng tham gia diễn tập sẽ được đào tạo và huấn luyện về các kỹ thuật và phương pháp ứng phó, cũng như cách thức phối hợp để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và môi trường.

Bá Thủy – Hồng Sơn