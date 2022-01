Tiền Giang đạt 10/18 chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong tháng 12/2021

(THTG) Ngày 4-1, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp thành viên uỷ ban tháng 1/2022. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh phiên họp thành viên UBND tỉnh Tiền Giang tháng 1/2021. Ảnh: Bùi Phong

Trong tháng 12/2021, tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128; đẩy nhanh tiến độ tiêm vacxin Covid-19 cho nhân dân. Với quyết tâm cao, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều phấn đấu ở mức cao nhất, Tiền Giang đã hoàn thành đạt và vượt 10/18 nhóm chỉ tiêu; có 7/18 nhóm chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, chủ yếu do tác động bởi đại dịch Covid-19 như: dự kiến tăng trưởng GRDP âm 0,7%; kim ngạch xuất khẩu 2,95 tỷ USD (kế hoạch là 3,25 tỷ USD); thu ngân sách đạt 81% so với dự toán; số doanh nghiệp thành lập mới đạt 80% kế hoạch;… Mặc dù trong năm 2021 tỉnh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên vẫn có một số ngành có mức tăng trưởng dương, tăng khá so với cùng kỳ năm 2020 như: nông, ngư nghiệp tăng 1,7%; xây dựng tăng 3,9%; hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,4%; khoa học và công nghệ tăng 3,8%;….. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội cho người dân được đảm bảo, cải thiện. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững.

Các đại biểu thảo thuận về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1/2022. Ảnh: Bùi Phong

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1/2022 như: hoàn thành tiêm vacxin Covid -19 cho trẻ từ 12-17 tuổi; đẩy nhanh tiến độ tiêm vacxin mũi 3; chuẩn bị tốt cho phòng, chống hạn mặn; theo dõi tình hình cung ứng hàng hoá phục vụ Tết; giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX;…

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu chỉ đạo về các nội dung trong tâm trong tháng 1/2022, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung cho các công việc để chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán 2022 như: Chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; chăm lo cho công nhân bị nhiễm Covid -19;…Đồng thời, các ngành tiếp tục theo dõi tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, Trung ương. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị có liên quan nắm tình hình thưởng tết của doanh nghiệp….

Yến Vân