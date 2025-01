(THTG) Trong niềm vui vỡ oà đầy tự hào của Đội tuyển bóng đá Việt Nam vào tối qua khi người dân xuống đường ăn mừng thì tại thành phố Mỹ Tho trên các tuyến đường nội ô cũng tràn ngập những hình ảnh đông đúc, tấp nập, từng dòng người và phương tiện nối đuôi di chuyển. Song với sự vào cuộc tích cực, chủ động và quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang nên tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường cơ bản ổn định, an toàn và thông suốt.

Tiền Giang đảm bảo an toàn giao thông đêm Chung kết ASEAN Cup

Trong đó, để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí lực lượng tại vị trí giao thông trọng điểm để điều tiết, phân luồng phương tiện. Song song với thực hiện nhiệm hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông; tối qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã bố trí các Tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Với sự vào cuộc tích cực, chủ động và quyết liệt của lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các lực lượng có liên quan thuộc Công an tỉnh Tiền Giang đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn giao thông, mang đến cho người hâm mộ bóng đá một đêm ăn mừng “Việt Nam vô địch AFF Cup 2024” vui tươi, lành mạnh và an toàn.

