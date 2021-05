Tiền Giang công bố lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022

(THTG) Ngày 11-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang công bố danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, từ năm học 2021 – 2022.

Buổi lấy ý kiến chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022. Ảnh: Bùi Phong

Theo đó, bộ sách giáo khoa lớp 2 sẽ gồm 9 môn học, trong đó môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, sẽ sử dụng bộ sách Chân trời Sáng tạo. Riêng đối với môn Tiếng Anh tự chọn sẽ sử dụng bộ sách Family and Friends do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm chủ biên; và bộ sách I-Learn Smart Strart do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh làm chủ biên.

Đối với sách giáo khoa lớp 6, gồm 12 môn học: Ngữ văn (tập 1, tập 2); Toán (tập 1, tập 2); Tiếng Anh (tập 1, tập 2); Giáo dục công dân; Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lý; Tin học; Công nghệ; Âm nhạc; Mỹ thuật; Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm chủ biên.

Thu Thủy