Tiền Giang chủ động phòng ngừa cháy rừng trong mùa khô

(THTG) Hiện nay Tiền Giang đang vào đợt nắng nóng. Để bảo vệ rừng, phòng ngừa cháy rừng xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy rừng.

Tổng diện tích đất rừng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay hơn 2.600 ha, thuộc địa bàn các huyện: Tân Phước, Gò Công Đông, Tân Phú Đông. Trong đó, có các khu vực rừng quan trọng bảo tồn hệ động thực vật hoang dã như Khu bảo tồn và du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười, thuộc xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước.

Khu bảo tồn có diện tích khoảng 100 hecta tại khu trung tâm và 1.800 ha vùng đệm, là nơi có hệ sinh thái vùng ngập nước độc đáo, đa dạng, bảo tồn được nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm đặc hữu vùng Đồng Tháp Mười. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay, mùa khô đang vào cao điểm, nguy cơ xảy ra cháy đang ở mức cao.

Chủ động kiểm tra, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa cháy rừng.

Trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Quang Viên – Giám đốc Khu bảo tồn và du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười cho biết: “Đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học, ngoài nhiệm vụ bảo tồn và gìn giữ các loài động, thực vật của vùng Đồng Tháp Mười, thì công tác phòng cháy, chữa cháy được đặt lên hàng đầu. Đơn vị đã ký liên kết về an toàn phòng cháy, chữa cháy với chính quyền địa phương và các đơn vị đóng trên địa bàn. Ngoài ra đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền trực tiếp với người dân vùng đệm thông qua các buổi giao lưu, tiếp xúc để nâng cao ý thức cho người dân. Đơn vị hàng năm xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy. Qua 23 năm thành lập đến nay, công tác đảm bảo an toàn về phòng chống cháy rừng chúng tôi luôn thực hiện tốt”.

Song song với việc tập trung lực lượng đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách, thời gian qua, Công an xã Thạnh Tân đã chủ động phối hợp Ban Quản lý Khu bảo tồn, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa cháy rừng.

Trung tá Huỳnh Văn Phong, Phó trưởng CAX Thạnh Tân trao đổi: “Về phía Công an xã thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý khu bảo tồn thực hiện công tác tuyên truyền, mình phối hợp với Đài Truyền thanh xã phát thanh vào mỗi buổi sáng. Thứ 02 là khi đi tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự thì kết hợp tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy luôn và đồng thời thực hiên tuyên truyền trên trang zalo của Công an xã”.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành chức năng, thiết nghĩ mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống cháy, nổ với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân, gia đình và những người xung quanh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tin và ảnh: Trọng Tín