Thống nhất cao quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

Chiều nay (22/5), Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới thông tin: So với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý có 9 chương, 89 điều, số chương giữ nguyên và tăng 8 điều do bổ sung 5 điều mới, gộp 4 điều thành 2 điều, tách nội dung của một số điều thành 5 điều khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý nội dung của 79 điều, giữ nguyên nội dung 2 điều (Điều 33 và Điều 54). Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý đạt được sự đồng thuận cao giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ…

Đa số ý kiến nhất trí cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết: Trong báo cáo giải trình, tiếp thu dự án Luật, hầu hết các ý kiến nhất trí với phương án cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị đưa ra mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân tích cụ thể, rõ ràng ưu điểm, hạn chế của mỗi phương án để báo cáo Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với dự thảo Luật và hầu hết các ý kiến trên nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, bảo vệ nguồn lực cho xã hội, bảo vệ tuổi thọ của giống nòi. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này tại khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý”, báo cáo nêu.

Liên quan đến ý kiến đề nghị bổ sung nội dung bãi bỏ khoản 6, điều 5 của Luật Phòng chống tác hại rượu, bia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, khoản 6 Điều 5 Luật Phòng chống tác hại rượu, bia quy định cấm “điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” với phạm vi cấm không chỉ về giao thông đường bộ mà trên tất cả các lĩnh vực giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không). Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật.

Luật hóa quy định đấu giá biển số xe ô-tô

Về đấu giá biển số xe, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, sau thời gian bước đầu thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô-tô đã đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng được nhu cầu của người dân, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác đăng ký, quản lý biển số xe ô-tô, được dư luận xã hội rất quan tâm và đồng tình, ủng hộ.

Việc luật hoá quy định của Nghị quyết số 73/2022/QH15 vào dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là rất cần thiết, kết hợp với việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm số lượng giấy tờ khi đăng ký, công tác đăng ký xe, đáp ứng mục tiêu công dân số, Chính phủ số. Việc mở rộng đấu giá biển số xe kinh doanh vận tải và xe mô-tô là phù hợp với nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người dân muốn có biển số xe theo ý thích.

Do dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản sẽ được Quốc hội thông qua trong cùng Kỳ họp thứ 7, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng 2 phương án để gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan.

“Đa số ý kiến nhất trí và có góp ý cụ thể đối với Phương án bổ sung 1 điều vào dự thảo Luật này để bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh, sẽ quy định đầy đủ, cụ thể các nội dung về đấu giá biển số xe và tạo nên sự thống nhất với các quy định khác trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thông tin.

Đề xuất tính điểm, trừ điểm giấy phép lái xe

Về điểm của giấy phép lái xe, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng Điều 58 về điểm của Giấy phép lái xe. Việc bổ sung quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý văn minh, hiện đại, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số của nước ta. Quy định này sẽ tác động tới hành vi, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe.

Người lái xe vi phạm tùy theo tính chất, mức độ của hành vi có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Trường hợp bị trừ hết điểm, người được cấp giấy phép lái xe phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. Đồng thời, giao Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm bị trừ điểm giấy phép lái xe, thẩm quyền trừ điểm, trình tự, thủ tục thực hiện trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe và quy định lộ trình thực hiện Điều này.

Liên quan đến việc tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ, đa số các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Luật. Một số ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ của lực lượng thanh tra giao thông, Ủy ban Thường vụ thấy rằng, quy định chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính phù hợp với các quan điểm chỉ đạo của Đảng.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giao cho lực lượng cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm; còn Luật Đường bộ quy định thanh tra giao thông thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về kết cấu hạ tầng đường bộ.