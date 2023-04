Thời tiết Nam Bộ ngày 30-4: Cảnh giác với tia UV

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày hôm nay (30-4), các địa phương Nam Bộ đều có chỉ số tia cực tím (UV) ở mức rất cao. Cụ thể, TP HCM có chỉ số tia UV cao nhất trong ngày là 8.6, đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao; Cần Thơ là 7.7, nguy cơ gây hại cao; Thành phố Cần Thơ là 8.9, nguy cơ gây hại rất cao.

Cũng theo đơn vị này, trong 3 ngày tiếp theo, các địa phương tại Nam Bộ phổ biến đều có chỉ số tia UV cực đại tiềm năng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Nam Bộ có tia UV đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao trong ngày 30-4.

Thông tin về tình hình thời tiết trong ngày, đơn vị này cho biết Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Riêng tại TP HCM, từ ngày 30-4 đến ngày 3-5 phổ biến ít mưa, ngày nắng. Từ ngày 1-5 trở đi có nắng nóng.

Nguồn NLĐ