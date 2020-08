Thị xã Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn văn minh đô thị

(THTG) Ngày 27-8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ công nhận Thị xã Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công nhận Thị xã Gò Công đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2020. Đến dự lễ có ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Nhã – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ công nhận Thị xã Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Ảnh: Thanh Tâm

Qua gần 10 năm thực hiện, TX. Gò Công có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn văn minh đô thị 2 giai đoạn 2013 – 2015 và 2016 – 2020. Về quy hoạch và quản lý kiến trúc xây dựng đô thị theo quy hoạch theo tiêu chí 01 về nông thôn mới và tiêu chuẩn 04 về văn minh đô thị luôn được tăng cường. Quá trình đô thị hóa được đẩy mạnh, mở rộng không gian đô thị theo quy hoạch, hình thành các khu dân cư tập trung, từng bước hoàn thiện, nâng cao tiêu chí đô thị loại III và xây dựng nông thôn mới. Hệ thống giao thông, kết nối đồng bộ tạo thuận lợi trong giao thương kinh tế cho thị xã Gò Công nói riêng và vùng kinh tế – đô thị phía Đông của tỉnh nói chung.

Kinh tế phát triển, người lao động trên địa bàn có việc làm ổn định, đời sống được nâng cao, trên 37% lao động qua đào tạo, hơn 90% người khu vực nông thôn có việc làm, tăng 32,9% so năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn hiện nay là 51 triệu đồng/người/năm, tăng 4,5 lần so năm 2011. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,5%, giảm hơn 7% so năm 2011; 7/7 xã đạt tiêu chí về thu nhập. Hàng năm, 100 xã, phường thị xã được tái công nhận vững mạnh về quân sự, quốc phòng, 100% xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học được công nhận lại an toàn về an ninh trật tự, 07 xã nông thôn mới đều đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 100% chính quyền cấp xã đạt danh hiệu chính quyền cơ sở vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, các tổ chức chính trị, xã hội đều đạt loại khá trở lên…

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận của Thủ tướng Chính Phủ cho Thị xã Gò Công. Ảnh: Thanh Tâm

Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao Bằng công nhận của Thủ tướng Chính Phủ công nhận Thị xã Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công nhận Thị xã Gò Công đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2020 và chúc mừng đơn vị Thị xã Gò Công cùng lúc đón nhận 02 danh hiệu này.

Dịp này, Thị xã Gò Công có 02 tập thể, 14 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng và Chủ tịch UBND Thị xã khen thưởng cho 35 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích tham gia tốt xây dựng Thị xã Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn văn minh đô thị, giai đoạn 2016 – 2020.

Huỳnh Cẩm