Thị trường hoa, cây cảnh Tết có sự đa dạng về mẫu mã và giá cả

*** Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Nguyên thăm và chúc Tết các doanh nghiệp tiêu biểu tại huyện Gò Công Tây. * Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Gạo tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng và mừng Xuân Ất Tỵ. * Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu triễn khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu dịp Tết và lễ hội đầu xuân. * Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và khuyến nông huyện Cái Bè tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2025. * Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành phối hợp với nhà tài trợ tặng 280 phần quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Gạo tặng 120 phần quà Tết cho hộ nghèo các xã Trung Hòa, Mỹ Tịnh An và Hòa Tịnh. * Huyện ủy Cai Lậy trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên xã Phú An. * Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Mỹ Tho tổ chức gian hàng 0 đồng, trao quà cho gia đình hội viên khó khăn. * Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phước tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2025. * Huyện Tân Phú Đông kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết. * Thành phố Gò Công họp mặt kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng và mừng Xuân Ất Tỵ. * Huyện ủy Gò Công Đông trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên thị trấn Tân Hòa. * Công an thị xã Cai Lậy tuyên truyền an ninh trật tự dịp trước trong và sau Tết. * Cục Phát triển – Bộ Quốc phòng Campuchia chúc Tết tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang. * Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây và cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết kẹt xe liên tục những ngày giáp Tết. * Dựng nêu đón Tết sớm, 5 người ở Huế bị điện giật. * Các cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nước mặn có thể xâm nhập sâu vào nội đồng dịp Tết. * Thị trường hoa Tết ở nhiều chợ hoa vẫn còn rất chậm, tiểu thương lo lắng. * Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sẽ thí điểm tuyển giáo viên cao đẳng dạy 1 số môn giáo dục phổ thông. * Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị về phát triển nhà ở trong tháng 1. * Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo tìm thân nhân của 16 người mất vì Covid-19 chưa có người đến nhận tro cốt. * Phát gần 4.000 thể bảo hiểm y tế cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. * Hôm nay thông xe 2 đoạn cao tốc Bến Lức – Long Thành. * Cũng cố hồ sơ để xử lý hình sự Tiktoker có nồng độ cồn livestream khi bị Cảnh sát giao thông kiểm tra. * Ông Trump dọa áp thuế trừng phạt Nga nếu không đàm phán ngừng bắn ở Ukraine. * Trung Quốc và Đông Nam Á tổng tấn công lừa đảo viễn thông, hơn 70.000 người bị bắt. * Tàu ngầm nghi chở ma túy bị gãy đôi ở ngoài khơi Tây Ban Nha. * Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. * Panama gởi thư lên Liên hiệp quốc sau phát biểu của ông Trump đòi lại Panama. * Lập Trung tâm giám sát thực thi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.