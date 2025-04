Giá xăng dầu giảm tiếp từ 15h00 chiều 17/4

*** Xã Mỹ Tịnh An huyện Chợ Gạo tổ chức trao tặng 200 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. * Huyện Chợ Gạo triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh trên địa bàn huyện. * Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương quý I năm 2025. * Huyện Gò Công Tây bàn giao nhà đại đoàn kết tại thị trấn Vĩnh Bình, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. * Huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025. * Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy tập huấn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. * Huyện Cai Lậy tổng kết Chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo – Dân vận chính quyền” giai đoạn 2021-2025. * Thành phố Mỹ Tho tiến hành lấy ý kiến cử tri về phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập cấp tỉnh. * Thành phố Mỹ Tho phát động Tháng hành động “Vì an toàn thực phẩm” năm 2025. * Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. * Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali thăm chùa Trấn Quốc. * Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á, bà Linda Tan. * Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang Việt Nam dự giao lưu biên giới. * Sơn La: Khánh thành công trình đập Sabo giúp giảm lũ quét đầu tiên tại Việt Nam. * Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu xoá 100% nhà tạm, nhà dột nát. * Hà Nam khẩn trương huy động lực lượng ngăn cháy rừng lan rộng. * Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát và kế toán công ty để điều tra về hành vi \"trốn thuế\". * Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, bắt giữ 9 đối tượng. * Bình Định: Phát hiện xác cá voi nặng 30kg dạt vào bờ biển Mỹ An. * Quảng Ninh: Xử phạt chủ tàu cho du khách đánh Pickleball trên boong. * Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sẵn sàng cho ngày khánh thành 19/4 tới. * Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) đối với 35 khu vực rừng ở Nam Bộ. * Hàn Quốc và Mỹ tập trận không quân Freedom Flag quy mô lớn. * Cộng hòa Séc tạm đóng cửa sân bay Vaclva Havel ở thủ đô Prague do sương mù. * Pháp: Sơ tán tại tòa án ở Paris sau cảnh báo đánh bom. * Nga phát hành đồng xu vàng và bạc kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Phát xít.