Thị trấn Mỹ Phước tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”

(THTG) Ngày 16-08, UBND thị trấn Mỹ Phước huyện Tân Phước tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2024. ​

Ngày hội được tổ chức với 02 phần lễ và hội, trong đó, phần hội với các hoạt động trò chơi dân gian: Kéo co, chuyền chanh, đạp bong bóng, tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho cán bộ công chức và người dân trên địa bàn thị trấn tham gia.

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại Thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước.

Tại ngày hội, đại biểu đã được nghe khái quát ý nghĩa ngày truyền thống Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT; kết quả 1 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với xây dựng đô thị văn minh. Phát huy truyền thống cách mạng, nhân dân thị trấn Mỹ Phước xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động. Thị trấn Mỹ Phước đã xây dựng, củng cố nâng chất 10 cổng rào an ninh trật tự; 22 tuyến đường ánh sáng quang; 04 tuyến đường thanh niên, cựu chiến binh tự quản; 43 camera an ninh; xây dựng 01 ban bảo vệ dân phố với 23 thành viên; 45 tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự với 90 thành viên; 05 đội dân phòng có 25 thành viên…. Công an thị trấn phối hợp với, quân sự, ban bảo vệ dân phố đội văn phòng tổ chức tuần tra kiểm soát được 128 cuộc có hơn 1.000 lượt đồng chí tham gia làm nhiệm vụ, phát hiện và xử lý 38 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 31 triệu đồng; Tiến hành giáo dục cá biệt 08 đối tượng có hành vi gây mất trật tự công cộng;….

Cũng tại ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an thị trấn Mỹ Phước ra mắt mô hình Tổ liên gia về an ninh trật tự. 5 Trưởng Ban Công tác Mặt trận và trưởng khu phố cũng đã ký kết giao ước thi đua.

Dịp nầy, UBND huyện Tân Phước và UBND thị trấn Mỹ Phước đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ năm 2024.

Tin và ảnh: Thanh Lâm