(THTG) Ngày 8/01/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã Trung An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Thành phố Mỹ Tho công bố xã Trung An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Đến dự có ông Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Trần Kim Trát, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho cùng với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố Mỹ Tho và nhân dân địa phương.

Từ nền tảng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, thời gian qua, toàn hệ thống chính trị, chính quyền và nhân dân xã Trung An đoàn kết, vượt qua thách thức, đồng tâm, hiệp lực thực hiện đạt 19 chỉ tiêu của xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025. Nổi bật là cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, kinh tế có bước phát triển nhanh, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được nâng cao, quốc phòng và an ninh bảo đảm, nhất là tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,49%, thấp hơn nhiều so với quy định là 4%, thu nhập đầu người đạt 76,2 triệu đồng/người/ năm, càng tạo thêm niềm tin của người dân về hiệu quả tích cực của quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Với niềm phấn khởi về đích xã nông thôn mới nâng cao đúng như nghị quyết đề ra, trong thời gian tới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xã Trung An tiếp tục nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu cao hơn, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần nhân dân địa phương. Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang tính bền vững, bảo vệ môi trường và mang lại thu nhập cao cho người dân. Đồng thời, chú trọng duy trì nền quốc phòng – an ninh vững mạnh, trật tự xã hội ổn định và an toàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và ông Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã lần lượt trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trao bảng công trình phúc lợi 500 triệu cho xã Trung An. Dịp này, UBND tỉnh, UBND thành phố Mỹ Tho và UBND xã đã tặng bằng khen, giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

Kim Nữ- Minh Nguyên