Thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 16-9, tại trụ sở Công an tỉnh, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh buổi lễ thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hữu Tâm

Lực lượng Cảnh sát nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng đóng vai trò quan trọng thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động nhằm xây dựng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng tham gia chiến đấu, đấu tranh phòng, chống khủng bố, bạo loạn, gây rối, biểu tình trái pháp luật và tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Phan Văn Trảng – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Tâm

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Văn Trảng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang yêu cầu Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, để triển khai huấn luyện, nhằm rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu và thực hiện diễn tập các tình huống, phương án tác chiến theo chức năng, nhiệm vụ; sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu, nhanh chóng xuất quân tham gia chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đầu diễu hành tại Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Hữu Tâm

Ngay sau lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức diễu hành trên các trục đường chính của thành phố Mỹ Tho.

Hữu Tâm