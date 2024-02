Thảm sát tại Papua New Guinea, ít nhất 53 người thiệt mạng

Ít nhất 53 người thiệt mạng trong một vụ thảm sát ở cao nguyên Papua New Guinea thuộc tỉnh Enga. Quyền Giám đốc Sở Cảnh sát Hoàng gia Papua New Guinea, George Kakas, cho rằng đây là một trong những vụ thảm sát lớn nhất ở vùng cao nguyên Papua New Guinea trong lịch sử.

Cảnh sát Papua New Guinea dập tắt tình hình bạo lực. Ảnh: sheppnews.com Truyền thông Australia ngày 19-2 dẫn nguồn tin từ cảnh sát Papua New Guinea cho biết, rất nhiều nam giới đã bị bắn chết trong một cuộc phục kích ở tỉnh Enga, trong bối cảnh xung đột giữa các bộ tộc đang leo thang nghiêm trọng trong khu vực. Thủ tướng James Marape đang đối mặt với áp lực mạnh mẽ trong nước về quản lý xung đột giữa các bộ tộc. Ảnh: NCA NewsWire Quyền Giám đốc Sở Cảnh sát Hoàng gia Papua New Guinea, ông George Kakas cho rằng, một trong các bộ tộc cùng với đồng minh và lính đánh thuê đang trên đường tấn công một bộ tộc lân cận thì bị phục kích. Những người thuộc bộ tộc này đã bị bắn giết ở nhiều nơi ở vùng nông thôn. Lực lượng cảnh sát và quân đội đã phải nỗ lực hết sức để dập tắt tình hình và thu thập các thi thể rải rác khắp các con đường, ven sông… Theo ông Kakas, số người bị giết có thể lên đến 60-65 người. Thi thể được tìm thấy ở nhiều bụi rậm trong khu vực. Ảnh: France 24 Theo ABC News, đối mặt với xung đột giữa các bộ tộc ngày càng leo thang, tỉnh Enga đã bị phong tỏa trong vài tháng vào năm ngoái. Cảnh sát đã cố gắng ngăn chặn việc cung cấp súng và đạn dược vào khu vực. Cuộc thảm sát đẫm máu ngày 19-2 này được cho là có liên quan đến chính những bộ tộc đã giết chết hơn 60 người vào năm ngoái. Nguồn SGGP