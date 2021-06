Tất cả thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được test nhanh Covid-19

(THTG) Ngày 25-6, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Bùi Phong

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong 2 ngày 07-7 và 08-7. Toàn tỉnh Tiền Giang có 16.423 thí sinh đăng ký dự thi, ở 31 điểm thi với 713 phòng thi và 43 điểm thi dự phòng. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, bên cạnh việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tỉnh Tiền Giang đang tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trong kỳ thi. Đặc biệt, toàn bộ thí sinh tham gia kỳ thi sẽ được hỗ trợ test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, nhằm phân loại thí sinh theo các nhóm đối tượng, để có phương án xử lý phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các ngành chung tay cùng ngành giáo dục trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm sao in đề thi; chú ý đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Đặc biệt, cần phải có kế hoạch cụ thể cho công tác phòng chống dịch bệnh và các điểm thi dự phòng trên địa bàn tỉnh, nhất là việc rà soát danh sách học sinh và giáo viên trên địa bàn, thuộc các đối tượng F1, F2, F3 báo cáo về Ban chỉ đạo, để có phương án bố trí phòng thi theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, Sở Y tế cần hỗ trợ nhân lực cho các huyện phía Tây của tỉnh test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho học sinh, các điểm thi và lực lượng tham gia kỳ thi. Thí sinh dự thi cầ tuân thủ nghiêm qui định 5K của Bộ Y tế… để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thu Thủy