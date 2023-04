Tái diễn tình trạng bơm hút cát gần chân cầu Rạch Miễu

Sau thời gian tạm lắng, gần đây tái diễn tình trạng các phương tiện bơm hút cát trái phép gần chân cầu Rạch Miễu. Hành vi này kéo dài có nguy cơ đe dọa sự an toàn của công trình này.

Gần đây (vào ngày 18-26/3) lực lượng tuần tra cầu Rạch Miễu phát hiện từ 23 giờ đêm đến khoảng 2 giờ sáng có từ 3-5 phương tiện lén lút bơm hút cát tại sông Tiền tại vị trí cách trụ T44 – T45 đoạn số 2 (cầu Rạch Miễu) gần khu vực nuôi cá lồng bè của người dân Bến Tre. Ngoài ra, tại vị trí cách trụ T20 đoạn số 01 (cầu Rạch Miễu) thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang, khoảng 50m – 100m về 2 hướng thượng lưu và hạ lưu vào thời điểm này cũng thường xuyên có nhiều ghe gỗ thậm chí sà lan sắt thực hiện hút cát trong hành lang an toàn cầu Rạch Miễu.

Khu vực sông Tiền ven cầu Rạch Miễu thường xuất hiện các phương tiện bơm hút cát trái phép

Mặc dù lực lượng tuần đường bảo vệ cầu của công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã nhiều lần xua đuổi và gọi điện thoại báo các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre nhưng tình hình hút cát trong hành lang an toàn cầu Rạch Miễu vẫn xảy ra. Việc các đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trong hành lang an toàn cầu Rạch Miễu rất nguy hiểm, sẽ làm xói lở các mố, trụ cầu về lâu dài sẽ đe doạ đến an toàn cầu Rạch Miễu.

Trước thực trạng này, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã có văn bản gửi đến Phòng cảnh sát giao thông, công an 2 tỉnh: Tiền Giang và Bến Tre đề nghị quan tâm, cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại khu vực cầu Rạch Miễu để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng hút cát trái phép trong hành lang an toàn cầu Rạch Miễu.

Các ghe gỗ thường xuyên đậu lấy bùn đất gần cầu Rạch Miễu (xã Thới Sơn, Tp. Mỹ Tho)

Bước đầu, qua công tác kiểm tra, công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã phát hiện 04 phương tiện khai thác cát gần chân cầu Rạch Miễu và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Công tác này đang được các cơ quan chức năng 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre tiếp tục thực hiện không để tái diễn khai thác cát trái phép gần công trình này./.

Nguồn vov.vn