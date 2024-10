Sư đoàn 8 Quân khu 9 long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

*** Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm tại các Trường Mầm non ở thành phố Mỹ Tho. * Các địa phương ở Cái Bè tăng cường gia cố đê bao, cống đập bảo vệ vườn cây ăn trái trong mùa mưa lũ. * Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang tổ chức đối thoại với công dân về lĩnh vực tài nguyên nước. * Chi bộ ấp Bình Hiệp xã Song Bình huyện Chợ Gạo tổ chức Đại hội điểm. * Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông tổ chức tiếp công dân. * Trường THPT Phan Việt Thống huyện Cai Lậy tổ chức các hoạt động trãi nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh lớp 10. * Phường 5 thành phố Mỹ Tho thành lập Chi hội cựu Công an nhân dân. * Huyện Tân Phước trao vật tư nông nghiệp cho các hộ dân sản xuất lúa theo mô hình VietGap với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. * Sư đoàn 8 Quân khu 9 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. * Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành bảng giá đất mới có hiệu lực từ ngày 31-10. * Các Trường sẽ sớm hủy kết quả và thu hồi bằng Đại học, bằng Tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang). * Ấp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão Trami và đi vào Biển Đông. * Không khí lạnh gây sóng lớn trên Biển Đông và mưa rét ở Miền Bắc. * Trung ương ra công điện hỏa tốc về phòng chống bão Trami. * Trường hợp đột quỵ khi tập gym ở thành phố Hồ Chí Minh là do tập quá sức. * Cháy xưởng sản xuất sơn lúc rạng sáng ở Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh, thiêu rụi nhiều tài sản. * Xe ô tô rơi ở đèo Bảo Lộc, nạn nhân nam tử vong tại chỗ, nạn nhân nữ đi cùng nhập viện. * Kiên Giang: Doanh nghiệp tố thanh tra viên của Sở Du lịch lạm quyền. * Khu công nghiệp ở Lâm Đồng thiếu nước sản xuất giữa mùa mưa. * Vĩnh Long: Đôi nam nữ tử vong trong ngôi nhà thuê với vết thương thấu cổ nghi do cồng giết vợ rồi tự sát. * Chạy xe quá chậm cũng tiềm ẩn tai nạn chết người. * Bà Rịa Vũng Tàu: Nữ Giám đốc lừa bán đất nền lãnh 16 năm tù. * Các Công ty Bão hiểm báo lỗ do bão Yagi. * Một con tê tê yava quý hiếm đi lạc vào 1 trường học ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường giao cho kiểm lâm. * Quốc hội bầu ông Lương Cường làm Chủ tịch nước. * Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Lào chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường. * Quảng Bình: Khởi tố vụ án hổn chiến trong đêm làm 2 thiếu niên tử vong. * Bộ Y tế làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế. * Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng Thư ký Liên hiệp Quốc. * Hải quân Mỹ sa thải chỉ huy cấp cao của xưởng tàu Hải quân Nhật. * Israel tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy tài chính của Hezbollah tại Syria. * Hãng Boeing bán công ty con về quốc phòng. * Mỹ trấn an Ukraine trước nhiều diễn biến mới. * Nguy cơ kinh tế Châu Á chao đảo vì chiến sự Trung Đông. * Bê bối chấn động Mỹ Latin, cựu Tổng thống Peru lãnh hơn 20 năm tù. * Nga tiếp tục tấn công Kiev bằng drone trong 2 đêm liên tiếp.