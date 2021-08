“Sputnik Light” của Nga kết hợp thành công với các loại vaccine khác

Theo thông báo của Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, thử nghiệm đang diễn ra ở vùng Buenos Aires của Argentina. 121 tình nguyện viên đã được tiêm chủng bằng sự kết hợp sau: Sputnik Light/AstraZeneca, Sputnik Light/Moderna, Sputnik Light/Sinopharm, và Sputnik Light/Sputnik Light. Vaccine của Nga đã được sử dụng dưới dạng mũi tiêm thứ nhất và thứ hai.

Loại vaccine được thử nghiệm. (nguồn rianovosti)

Kết quả được so sánh với nhóm đối chứng được tiêm các thành phần thứ nhất và thứ hai của Sputnik -V. Dữ liệu do Bộ Y tế vùng Buenos Aires thu được cho thấy, việc sử dụng kết hợp Sputnik Light với các loại vaccine khác và tiêm chủng hai mũi chỉ bằng Sputnik Light là an toàn – không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến vaccine. Tất cả sự kết hợp được áp dụng trong quá trình thử nghiệm được công nhận là an toàn.

Như người đứng đầu quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev giải thích, việc sử dụng kết hợp vaccine là hứa hẹn nhất để chống lại đại dịch và các chủng Covid-19 mới đang xuất hiện trên khắp thế giới. Quỹ sẵn sàng hợp tác với các nhà sản xuất khác để thử nghiệm thêm.

