Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, hôm nay 9-7, nắng nóng tiếp diễn và tăng cường độ ở hai miền Bắc và Trung; đồng thời trên Biển Đông có thể sắp xuất hiện một vùng áp thấp.

Dữ liệu quan trắc khí tượng trên cả nước ngày 8-7 cho thấy, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi cao hơn mức chung như: Tây Hiếu (Nghệ An) 37,9 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,6 độ C…

Hôm nay 9-7, nắng nóng sẽ tiếp diễn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Hôm nay 9-7, Hà Nội tiếp tục dấu hiệu nắng nóng. Ảnh: VĂN PHÚC

Tại Hà Nội, khu khu vực đồng bằng Bắc bộ, phía Nam tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình hôm qua 8-7 đã có nắng nóng 34-35 độ C, nhưng hôm nay 9-7 sẽ có nắng nóng cường độ mạnh hơn với nhiệt độ phổ biến khoảng 35-36 độ C (độ ẩm còn 55-60% gây cảm giác oi bức nhẹ).

Theo các chuyên gia khí tượng, về cơ bản, đợt nắng nóng này ở miền Bắc và miền Trung sẽ kéo dài đến khoảng ngày 13 hoặc 14-7, nhưng về chiều và đêm vẫn có thể xuất hiện những cơn mưa dông cục bộ (diện hẹp) do hiệu ứng dông nhiệt gây ra.

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cũng thông tin, sáng nay 9-7, tại khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Nam bộ đã có mưa dông. Cơ quan khí tượng đã phát bản tin cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập úng tại các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Thuận…

Ảnh chụp mây vệ tinh khu vực Nam bộ sáng nay 9-7

Các chuyên gia khí tượng cũng cho biết, hiện tại ở miền Nam Philippines đang tồn tại một vùng nhiễu động, có thể phát triển thành một vùng áp thấp, sau đó có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới.

Dự báo, vùng áp thấp này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết ở khu vực Nam Biển Đông và vùng biển Trường Sa.

Nguồn SGGP