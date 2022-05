Quyết tâm thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng tại SEA Games 31

Theo kịch bản Lễ khai mạc SEA Games 31, “kình ngư” trẻ Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng được chọn thay mặt hàng nghìn vận động viên (VĐV) của 11 quốc gia Đông Nam Á đọc lời tuyên thệ.

Quyết tâm lớn giành thành tích cao

Chia sẻ về cảm xúc được chọn là vận động viên đại diện đọc lời tuyên thệ tại kỳ Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, Nguyễn Huy Hoàng cho biết: “Tôi cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng khi đứng trước hàng nghìn đại biểu, vận động viên và khán giả. Vinh dự được đại diện cho hàng nghìn vận động viên tham dự SEA Games 31, tôi sẽ cố gắng truyền cảm hứng nỗ lực thi đấu hết sức mình vì màu cờ, sắc áo tới tất cả các vận động viên, đồng thời thể hiện sự quyết tâm giành được thành tích cao nhất của bản thân tại SEA Games 31 lần này”.

Trước đó, kình ngư quê Quảng Bình này cũng là người được chọn đọc lời tuyên thệ trong lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 hôm 28/4 vừa qua. Ảnh: VGP/Minh Anh

Nguyễn Huy Hoàng cho biết hiện tại, anh đã sẵn sàng “đối mặt” với những thử thách sắp tới mà không gặp phải bất cứ áp lực nào.

Tại SEA Games 31, Đội tuyển Bơi Việt Nam không có sự góp mặt của Ánh Viên nên trọng trách đặt trên vai “kình ngư” trẻ Nguyễn Huy Hoàng và đồng đội là rất lớn. Nguyễn Huy Hoàng đặt mục tiêu đoạt 3 huy chương vàng (HCV) ở các nội dung 400 m, 800 m, 1.500 m và phá được kỷ lục của bản thân ở đại hội lần này.

Sau SEA Games 31, Huy Hoàng và đội tuyển bơi sẽ tiếp tục có chuyến tập huấn tại Hungaria để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) với mục tiêu giành thành tích cao nhất ở các cự ly đăng lý thi đấu.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: VGP

Trước đó, tại SEA Games 29 năm 2017, Nguyễn Huy Hoàng giành HCV cự ly bơi 1.500 m tự do. Một năm sau đó, tại ASIAD 18, anh giành Huy chương Bạc (HCB) nội dung 1.500 m tự do và 1 Huy chương Đồng (HCĐ) 800 m tự do. Cùng năm đó, khi tham dự Olympic trẻ tại Argentina, anh đã giành HCV đầy thuyết phục. Còn ở đấu trường SEA Games 30 năm 2019, Hoàng giành cú đúp HCV ở cự ly 400 m tự do và 1.500 m tự do.

Năm 2021, khi tham dự Olympic Tokyo, anh thi đấu hai nội dung 800 m và 1.500 m bơi tự do nam, lần lượt đứng thứ 20/34 và 12/29. “Kình ngư” quê Quảng Bình còn giành 2 HCV tại giải bơi vô địch quốc gia 2022.

Tại cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu của thể thao Việt Nam 2021, Nguyễn Huy Hoàng vinh dự nhận danh hiệu VĐV tiêu biểu của Thể thao Việt Nam.

Tại kỳ SEA Games được tổ chức trên quê hương Việt Nam yêu dấu, Nguyễn Huy Hoàng cho biết anh sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ vững kỷ luật, đem hết tinh thần và nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ; thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, ngoan cường, sáng tạo, trung thực để đạt thành tích cao tại Đại hội.

Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000) sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em ở xã Tiến Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình). Cả gia đình của Hoàng vốn sống bằng nghề chài lưới trên sông Gianh và nuôi bè cá lồng. Là con út, lại thích bơi lội, cậu thường được bố cho theo sau trong những lần vớt rong về làm thức ăn cho đàn cá trắm. Với những đứa trẻ sinh ra ở vùng sông nước, việc bơi lội giống như một kỹ năng sinh tồn. Thế nhưng, ngay từ khi còn rất sớm, Hoàng đã bộc lộ khả năng bơi lội giỏi hơn lũ trẻ trong thôn. Bà con thường gọi cậu là chú “rái cá” vì thân hình của Hoàng đen trũi, lại thích ngâm mình dưới nước.

Sẵn sàng cho Lễ khai mạc SEA Games 31

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tối 12/5 tại SVĐ Mỹ Đình.Đây là sự kiện rất quan trọng của Đại hội Thể thao Đông Nam Á nên Tiểu ban Khai mạc-Bế mạc SEA Games 31 đang hoàn tất khâu chuẩn bị.

Theo kịch bản, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được chọn là người đọc lời tuyên thệ của các VĐV.

Trọng tài môn bóng chuyền Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ đọc lời tuyên thệ của các trọng tài. Bên cạnh đó, kiếm thủ Vũ Thành An tiếp tục được trao vinh dự cầm cờ Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc.

Nghi thức châm đuốc đài lửa luôn là một điểm nhấn ấn tượng tại các kỳ SEA Games. Năm nay, người vinh dự nhận trọng trách này là tuyển thủ điền kinh Quách Thị Lan.

Trước khi thực hiện nghi thức châm đuốc đài lửa là màn rước đuốc vào sân Mỹ Đình.

Đoàn rước đuốc do những cựu tuyển thủ lừng danh ở những môn mình thi đấu, giành những thành tích ấn tượng, đảm nhận: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (hiện là HLV đội tuyển bắn súng Việt Nam); Trần Hiếu Ngân – cựu võ sĩ taekwondo giành HCB Olympic 2000, HCĐ ASIAD 1998, HCV SEA Games 18; Nguyễn Thúy Hiền – nhà vô địch thế giới, châu Á, SEA Games môn wushu; Hoàng Anh Tuấn – HCB Olympic 2008, HCB ASIAD 2006 môn cử tạ; đô cử Trần Lê Quốc Toàn – HCĐ Olympic 2012; cựu tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Tĩnh – nhà vô địch chạy 400 m nữ; nữ võ sĩ karatedo Lê Bích Phương – HCV ASIAD và Nguyễn Thị Ánh Viên – kình ngư từng giành 25 HCV SEA Games.

Bên cạnh đó, Lễ khai mạc SEA Games 31 còn có nghi thức rước cờ Đông Nam Á và cờ Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Nhóm 6 VĐV rước cờ Đông Nam Á gồm: Nhà vô địch nhảy xa nữ ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo; đô cử HCV SEA Games 30, giành quyền dự Olympic Tokyo 2020 Hoàng Thị Duyên; Trương Thị Kim Tuyền – HCV SEA Games 28 môn taekwondo; Hoàng Thị Mỹ Tâm – 3 HCV châu Á 2022 môn karatedo; kình ngư trẻ giành 2 HCV môn bơi SEA Games 30 Trần Hưng Nguyên và Trần Đình Nam – HCV ASIAD 19 môn pencak silat.

6 VĐV được chọn rước cờ SEA Games gồm: Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt (HCV SEA Games 30), Dương Thúy Vi (HCV ASIAD 14 môn wushu), Nguyễn Thùy Linh (tuyển thủ cầu lông tham dự Olympic Tokyo 2022); Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (HCĐ ASIAD 18 môn vật tự do); Nguyễn Văn Trí (HCV ASIAD 18 môn pencak silat) và Trần Nhật Hoàng (3 HCV SEA Games 30 môn điền kinh).

Nguồn: Chinhphu.vn