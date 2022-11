Quang Hải được Pau FC cho phép thi đấu AFF Cup 2022

- Tiền Giang thiếu nguồn trái sầu riêng xuất sang Trung Quốc, giá tăng mạnh, từ 80.000 đồng/kg đến 100.000 đồng/kg. - Do biến đổi khí hậu, cộng với tác động của con người khiến tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ở nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL ngày càng nghiêm trọng. - Liên tiếp ghi nhận ca mắc và tử vong do khuẩn “ăn thịt người”. - Công an huyện Cái Bè vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Chế Thanh, sinh năm 1995, cư ngụ Khu 4, thị trấn Cái Bè về hành vi cướp giật tài sản. - Công an TP.HCM phát hiện một công ty mua 11,7 tấn rau củ trôi nổi trên thị trường. - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đàm phán thành công với hãng đấu giá Millon để chuyển giao ấn vàng của vua Minh Mạng về Việt Nam. - BHYT sẽ trả hơn 4.000 tỷ đồng nợ cho bệnh viện. - Liên Hợp Quốc cho biết dân số thế giới sẽ chạm mốc 8 tỷ người vào ngày 15/11, dự báo Ấn Độ có thể vượt Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất. - Gần 5 triệu người Việt bị đái tháo đường (còn gọi tiểu đường) nhưng chỉ khoảng 35% được chẩn đoán, còn lại không biết mình mắc bệnh. - Qatar lắp 22.000 camera để tránh thảm kịch giẫm đạp ở World Cup 2022...