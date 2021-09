Ngày 5/9: Lễ khai giảng ‘đặc biệt’ của năm học ‘đặc biệt’

Theo thông lệ, ngày 5/9 hằng năm là ngày khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, ngày bắt đầu năm học mới diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt: Các em học sinh trong cả nước không thể đồng loạt tới trường.

Học sinh Đà Nẵng dự lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, tại nhiều tỉnh, thành phố không tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 (TPHCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Hậu Giang…). Một số địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế…tổ chức lễ khai giảng tại 1 trường học duy nhất và buổi lễ được phát trên sóng truyền hình.